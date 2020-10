Millimeterarbeit in Bad Godesberg : Zwei neue Rolltreppen für die Unterführung am Moltkeplatz

Am Moltkeplatz wurden zwei Rolltreppen der Unterführung ausgetauscht. Foto: Stefan Knopp

Bad Godesberg In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an der Unterführung am Moltkeplatz in Bad Godesberg die Rolltreppen Richtung Bahnunterführung ausgetauscht. Die neuen wiegen rund 7,5 Tonnen.



Die Maßnahme lockte auch zu später Stunde Schaulustige an: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an der Unterführung am Moltkeplatz in Bad Godesberg die Rolltreppen Richtung Bahnunterführung ausgetauscht. Die neuen wiegen rund 7,5 Tonnen, die alten waren etwas schwerer. Logistisch bedeutete das Millimeterarbeit, da weder Beschilderungen noch Betonmauern beschädigt werden sollten.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn waren bis in die Morgenstunden beschäftigt – auch weil Falschparker den Beginn der Maßnahme verzögerten. Denn Kran, Tieflader, Reinigungsfahrzeug und andere Fahrzeuge brauchten Platz.

Aber auch wenn die neuen Rolltreppen jetzt eingebettet sind, ist die Unterführung unter der Moltkestraße noch nicht wieder freigegeben. Das dauert noch etwa zwei Wochen. Bis dahin müssen neue Kabel unterirdisch zu den Treppenanlagen gezogen und neue Schaltkästen installiert werden.

Foto: Stefan Knopp

Auch neue Geländer an der normalen Treppe zwischen den elektrischen werden befestigt, und die Pflastersteine, die für den Treppentausch entfernt werden mussten, wieder eingelassen. Zu guter Letzt muss der TÜV die Treppen noch abnehmen. Bis dahin kann die U-Bahn-Station nur vom Moltkeplatz aus oder über den Aufzug angelaufen werden.