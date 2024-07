Forderung nach Umgestaltung der Meckenheimer Straße Anwohner in Bad Godesberg: „Hier wird zu jeder Tageszeit gerast“

„Hier wird zu jeder Tageszeit gerast“, ärgert sich Gerd Renken, der in der Oberaustrasse in Mehlem wohnt. Besonders heikel wird es für ihn, wenn er mit seinem Auto aus der Einfahrt fahren will. Erschwert werde die Situation durch den Verkehr in der Meckenheimer Straße, beklagt er. „Als Verbindung zwischen der Mainzer Straße und An der Nesselburg wird sie gerne als Durchgangsstraße benutzt“, beobachtet er Tag für Tag. Das Problem: An der Ecke Meckenheimer- und Oberaustraße befindet sich die deutsch-französische Schule mit Kindergarten. „Tempo 30 gilt im ganzen Umfeld. Nur daran hält sie kaum einer“, beobachtet Renken. Schon mehrfach habe er die Stadt auf das Verkehrsproblem aufmerksam gemacht. Auch eine im vergangenen Jahr durchgeführte Geschwindigkeitskontrolle hat nach Angaben des Anwohners das Problem nicht dauerhaft gelöst. „Danach wurde wieder gerast wie eh und je“, ärgert er sich.