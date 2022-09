Unterbringung Thema in der Bezirksvertretung : Anwohner klagen über Probleme mit Obdachlosenunterkunft in Bad Godesberg

Zahlen

Die aktuelle Unterbringung von Obdachlosen in den Stadtbezirken ist am 7. September in der Bezirksvertretung Bad Godesberg und am 29. September im Sozialausschuss Thema. Die Verwaltung wird darin auf eine Anfrage des Bürger Bunds Bonn hin mitteilen, dass sie derzeit 503 Obdachlosen Unterkunft bietet. Und zwar in Dransdorf, Duisdorf, Bad Godesberg, Beuel und Endenich. Auf den Stadtbezirk Bonn seien dabei, im Verhältnis zu seiner Bewohnerzahl, 0,19 Prozent Obdachlose verteilt, auf Godesberg 0,13, auf Beuel 0,02 und auf Hardtberg 0,22 Prozent des Personenkreises. Eine wohnungslose Mutter mit Kind habe man in einer Wohnung untergebracht. In Hotels befänden sich keine Obdachlosen. Die Liegenschaft Karl-Finkelnburg-Straße 50 werde ausschließlich als Unterkunft für Obdachlose genutzt, „da eine Mischunterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen“ nicht möglich sei. Man sei im gesamten Stadtgebiet auf Standorte für wohnungslose Menschen angewiesen und mit der Akquise ständig befasst. ham