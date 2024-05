Ärger über Lärm aus der Luft Landende Flugzeuge zurren den Heiderhofern an den Nerven

Eine Änderung an den An- und Abflugrouten zum und vom Flughafen Köln/Bonn gebe es nicht, auch nicht den Bonner Süden betreffend, geht Weinberger weiter auf die Befürchtungen des GA-Lesers ein. „Darüber hinaus gibt es keine festgelegte Route – weder für den Ab- noch für den Anflug – die den Verkehr über den Bonner Süden zentriert.“ Es könne eben Zeitspannen mit etwas mehr oder weniger Verkehr geben, abhängig von der Wetterlage und der dadurch von der Deutschen Flugsicherung (DFS) festgelegten Betriebsrichtung. An Radarspurendokumenten erläutert der Pressesprecher weiter, dass Starts von Maschinen lediglich für den Bonner Norden eine Rolle spielten, nicht für den Bereich zwischen Bad Godesberg und Heiderhof.