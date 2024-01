Großes Polizeiaufgebot Augenzeugin berichtet von Angriff auf 21-Jährigen in Bad Godesberg

Um 14.15 Uhr ging der Notruf ein: Ein Passant meldete eine schwer verletzte Person vor einem Geschäft an der Straße Am Fronhof. Die Rettungskräfte, die kurze Zeit später vor Ort eintrafen, versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort musste das Opfer operiert werden.