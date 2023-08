Neuer Laufsteg in Bad Godesberg AWO-Modenschau zeigt Kleidung aus zweiter Hand

Der „Salon 53177“ am Fronhof wird am Freitag zum Laufsteg. In dem für jedermann offenen Projektraum der Bundeskunsthalle werden jedoch keine neuen Kleidungsstücke, sondern gebrauchte Teile in Szene gesetzt – und zwar aus dem Fundus der „Garderobe“, der Secondhand-Boutique des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bonn/Rhein-Sieg in Bad Godesberg.