Rettungseinsatz in Rüngsdorf : Feuerwehr befreit vier Verletzte nach schwerem Unfall auf der B9

Auf der B9 hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Foto: Axel Vogel

Update Bad Godesberg Die Mainzer Straße (B9) in Rüngsdorf musste am Donnerstag wegen eines schweren Unfalls komplett gesperrt werden. Die Bonner Berufsfeuerwehr führte eine patientenschonende Rettung durch.



Von Axel Vogel und Maximilian Mühlens

Trümmer, Baumrinde und Gras lagen auf der Mainzer Straße (B9) in Fahrtrichtung Bad Godesberg auf beiden Fahrstreifen verteilt. In der Einfahrt zu einer Tankstelle stand ein völlig demolierter Renault Zoe. Der mächtige Stamm eines Baumes wies Beschädigungen auf, um ihn herum lagen Plastikteile. Den Rettern von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bot sich am späten Donnerstagmittag ein fürchterliches Bild der Zerstörung in Rüngsdorf.

Der 65-jährige Fahrer des Elektrofahrzeuges, der aus Richtung Mehlem nach Bad Godesberg unterwegs war, kam aus bislang unbekannten Gründen links von der Fahrbahn ab, geriet in einen Grünstreifen, der die beiden Richtungsfahrbahnen voneinander trennt und kollidierte dort mit dem Baum, wie der Einsatzleiter der Polizei vor Ort erklärte. Das Auto schleuderte zurück und kam erst in der Einfahrt der Tankstelle zum Stehen. Andere Fahrzeuge waren bei dem Unfall nicht beteiligt.

Auto war mit vier Personen besetzt

Das Unfallauto, das laut Polizei einen Halter aus Hennef hat, war mit vier Personen besetzt. Bei den Mitinsassen handelte es sich um eine 69-jährige Beifahrerin und zwei Frauen, 43 und 64 Jahre alt, die auf der Rückbank saßen.

Aufgrund des Schadensbilds und der starken Verformungen mussten alle Insassen durch Helfer der Berufsfeuerwehr aufwendig aus dem Wagen befreit werden. Die Rettungskräfte gingen dabei aufgrund der Verletzungen der Unfallopfer besonders vorsichtig vor. Unter anderem wurden Teile des Daches entfernt. Alarmiert wurden die Kräfte gegen 12.51 Uhr, erst gegen 13.42 Uhr konnte das letzte Opfer – der Fahrer – aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle Insassen wurden schwer verletzt und in die Bonner Universitätsklinik gebracht.

Polizei sperrte die B 9

Für die Rettungsarbeiten und die Spurensicherung sperrte die Bonner Polizei die B 9 in dem betroffenen Abschnitt, was zu langen Staus in Bad Godesberg, vor allem aber auf der B 9 und in Mehlem führt. Gegen 14.45 Uhr wurde die Sperrung in Fahrtrichtung Remagen aufgehoben. Die andere Fahrtrichtung, auf der der Unfall passierte, war erst um 16.25 Uhr wieder offen. Zuvor musste der Wagen abgeschleppt werden, ein städtischer Kehrwagen reinigte die Fahrbahn. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.