Großes Aufgebot : Bachs „Weihnachtsmoratorium“ begeisterte in St. Marien

Bad Godesberg Chor und ausdrucksstarke Solisten brillierten bei der Aufführung des „Weihnachtsmoratorium“ von Johann Sebastian Bach in St. Marien in Bad Godesberg.

Bachs „Weihnachtsoratorium“ BWV 248 ergibt immerhin 46 Musiknummern, verschiedene Arten von Rezitativen, Arien, Instrumentalstücke, Choräle und Fugen, zusammengedrängt in einem Konzert. Konzipiert war es anders, als Kantaten zur verteilten Aufführung an verschiedenen Tagen. Die heutige Praxis verlangt dem Hörer somit einiges ab, zumal in einer richtig kalten Kirche wie St. Marien in Bad Godesberg am Sonntag. Andererseits bietet das Werk in dieser Form ein beeindruckendes Panorama Bachscher Kompositionskunst.