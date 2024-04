Unwetterschäden in Bonn Baum kracht in Bad Godesberg auf Spielplatz

Wie berichtet, hatte der heftige Sturm die Feuerwehren in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis stark beschäftigt. Die Einsatzkräfte hier wie da mussten nach Angaben von Dienstag zu mehr als 240 Einsätzen ausrücken. Davon alleine 60 im Bonner Stadtgebiet. In Plittersdorf stürzte ein Baum auf das Dach eines Mehrfamilienhauses. In Dottendorf war ebenfalls in der Nähe eines Spielplatzes ein dicker Ast auf der Fahrbahn gelandet und blockierte zwischenzeitlich den Verkehr auf der Servatiusstraße. In der Nonnenstrombergstraße im Stadtbezirk Hardtberg stürzte ein Baum um. Sieben Autos wurden dabei beschädigt.