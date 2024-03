Komplett entwurzelt Baum stürzt in Bad Godesberger Kurpark um

Wer aktuell im Bad Godesberger Kurpark unterwegs ist, kommt an ihm nicht vorbei: Angrenzend an die Straße Am Kurpark, in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle, liegt mitten auf der Wiese ein Baum. Dieser aber wurde nicht kontrolliert gefällt, er ist komplett entwurzelt worden und umgestürzt. Ein Anblick, der nicht nur fragende, sondern vor allem auch entsetzte Blicke bei den Passanten hervorruft. Denn, so ist zu hören: Was wäre geschehen, wenn jemand im Park, auf der Wiese unterwegs gewesen wäre? Oder wenn der Baum gar in die andere Richtung, auf Bushaltestelle und Fahrbahn, gefallen wäre?