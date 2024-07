Gelände an der Kennedyallee Das ist der Stand beim Bauprojekt Jackie K. in Bad Godesberg

Nach wie vor ist auf dem Gelände an der Kennedyallee, auf dem bis vor einem Jahr die ehemalige Postbank-Pyramide stand, nicht viel zu sehen. Das aber liegt nicht daran, dass das Projekt „Jackie K.“ komplett brachliegt. Vielmehr wird für die auf dem Areal geplante Wohnbebauung in der Tiefe gearbeitet. Ob künftig neben den Wohneinheiten allerdings auch Büros auf dem Grundstück errichtet werden, steht nach wie vor in den Sternen.