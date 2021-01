Bad Godesberg: Bewaffnete überfallen Aral-Tankstelle in Friesdorf

Bewaffnete Männer überfallen Aral-Tankstelle in Friesdorf

Friesdorf Zwei bewaffnete Männer haben am Mittwochabend die Aral-Tankstelle in Friesdorf überfallen. Weniger erfolgreich verlief dagegen die Flucht der beiden Männer.

Festgenommen hat die Bonner Polizei zwei Täter, die am Mittwochabend die Aral-Tankstelle in Friesdorf überfallen hatten. Die jungen Männer seien bewaffnet gewesen und hätten gegen 18.45 Uhr am Mittwochabend die Tankstelle betreten, wie Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, auf Anfrage mitteilte.