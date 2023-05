Sondersitzung der Bezirksvertretung Umgestaltung der Bad Godesberger Innenstadt im Fokus

So hat der Verein klare Vorstellungen für den Theaterplatz, den Bereich am Fronhof und für einen geplanten Wasserlauf in der Fußgängerzone. Dieser solle beispielsweise ganzjährig „stets Fließwasser“ führen und mit seinem Verlauf an den historischen Bachverlauf erinnern, so der Verein, in dessen Vorstand auch der stellvertretende Bad Godesberger Bezirksbürgermeister Gabriel Kunze (SPD) sitzt.