Zusammenstoß von Lkw und Bus : Mindestens vier Schwerverletzte bei Unfall in Godesberg

Bad Godesberg In Bad Godesberg sind am Montag ein Bus und ein Lkw ineinander gefahren. Dabei wurden mindestens vier Personen schwer und weitere Menschen leicht verletzt. Der Bereich ist gesperrt worden.

In Bad Godesberg sind am Montag gegen 15.55 Uhr auf der Kreuzung Hochkreuzallee/Godesberger Allee ein Lkw und ein Linienbus ineinander gefahren. Mehrere Personen sind bei dem Unfall teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus gegen 15.50 Uhr auf der Kennedyalle in Richtung Hochkreuz unterwegs. Zur selben Zeit befuhr der Lkw die Godesbergerallee in Richtung Bad Godesberg.