Einzelhandel Das ändert sich in der Bad Godesberger Innenstadt

Vor gut einem Jahr hat das Schuhhaus Schwaeppe seine Pforten an der Alten Bahnhofstraße geschlossen. Noch ist dort zwar Werbung eines Maklers zu sehen, doch scheint der neue Mieter bereits festzustehen. In das Gebäude soll der Optiker Fielmann einziehen, dessen Filiale aktuell noch am Theaterplatz zu finden ist. An diesem Standort sei man „der steigenden Zahl an Kunden nicht mehr gewachsen“, so Sprecherin Miriam Vierzig. Von 180 werde man sich auf 330 Quadratmeter vergrößern, daher sei Platz für mehr Beratungstische, Sehtests und eine Hörakustik-Abteilung. Läuft alles nach Plan, wird 2024 eröffnet. Aber: „Ein genauer Termin steht leider noch nicht fest“, so Vierzig.