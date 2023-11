Aufbau hat begonnen Das erwartet die Besucher beim Bad Godesberger Nikolausmarkt

Eine Nikolausmarkt-Pause hingegen legt der Stand ein, an dem alljährlich bunte, leuchtende Sterne für eine besinnliche Atmosphäre sorgten. Der Inhaber habe einen festen Job und daher in den vergangenen beiden Jahren eigens Leute angestellt, um die Hütte beim Nikolausmarkt besetzen zu können, berichtet Pyc. Das bereite doppelte Probleme: Zum einen sei es aktuell schwierig, Personal zu finden, zum anderen sei es eine finanzielle Frage. „Dies hier ist ein Markt, bei dem man besser selbst im Stand steht“, so der Veranstaltungsleiter. Der darin übrigens auch den Grund ausmacht, weswegen es insgesamt zehn Hütten weniger gibt, als vor der Corona-Zeit. Da Märkte und Co. abgesagt wurden, seien „viele Händler in eine Festanstellung gegangen“. Diese gäben sie nicht mehr auf. Und fielen deshalb für den Nikolausmarkt aus.