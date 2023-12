Wechsel an der Spitze in Bad Godesberg Das ist die neue Chefärztin der Godeshöhe

„Ich hätte mir schon eine Klavier-Solo- oder eine Orchester-Karriere vorstellen können“, so die gebürtige Rheinländerin, die in Köln geboren wurde und in Leverkusen aufgewachsen ist. Dann habe sie doch eher ihr medizinisches Talent gesehen und sich in der Oberstufe eindringlich mit dem Thema befasst. Am Anfang stand die Ausbildung zur Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Kinder- und Erwachsenenneurologie. Die absolvierte sie in der Landeshauptstadt. Was folgte, waren Tätigkeiten in den Unikliniken Düsseldorf und Essen, am Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln und am Kinderzentrum in München.