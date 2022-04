Testfahrzeug mit Folierung : Was es mit einem besonderen Mercedes in Bad Godesberg auf sich hatte

Dieses Mercedes-Fahrzeug war in Bad Godesberg unterwegs. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Diese Woche sorgte in Bad Godesberg ein Mercedes-Benz mit einer ungewöhnlichen Folierung für Aufsehen. Es handelte sich um eine besondere S-Klasse, wie ein Sprecher von Mercedes-Benz bestätigte.



Der besondere Mercedes-Benz, der diese Woche auf der B9 in Bad Godesberg unterwegs war, war kaum zu übersehen: Die Folierung mit lauter Mercedes-Sternen erinnerte stark an die bekannten Tarn-Folien von sogenannten „Erlkönigen“, also neuen Auto-Modellen, die noch nicht auf dem Markt sind. Bei dem Mercedes handelte es sich um das neueste Modell der S-Klasse, das schon etwas länger von dem Stuttgarter Autobauer angeboten wird. Der Wagen, der in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zugelassen war, war im Inneren verkabelt. Zudem klebte auf dem Heck ein größeres Kamerasymbol. Links und rechts der Stoßstange gab es dunkle Aussparungen.

Mercedes-Benz äußert sich zu Fahrzeug, das autonom fahren kann

Ein Mercedes-Benz-Sprecher erklärte dem GA, dass es sich bei dem Wagen um einen Erprobungswagen mit dem so genannten „Drive Pilot“ handelte. Der „Drive Pilot“ ermöglicht hochautomatisiertes Fahren und ist vor allem für Autobahnfahrten gedacht – schon bald soll es auf den Markt kommen. Mercedes ist der weltweit erste Hersteller, der das „Level-3-System“ im Angebot hat. Bei dem Fahrzeug, das in Bonn unterwegs war, handelt es sich laut des Sprechers um ein Presse-Fahrzeug, das Medien für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. In Bonn war es allerdings ohne Pressebegleitung unterwegs.

System erkennt auch Einsatzfahrzeuge