Teilweise gesperrt Das steckt hinter den Arbeiten am Bad Godesberger Altstadtcenter

Dort werden derzeit Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, teilt Teresa Staill, Pressesprecherin der zuständigen Objektverwaltung Grand City Property Ltd mit Sitz in Berlin, auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Diese werden „im Bereich des Rewe-Marktes, der Rampe sowie einer der Tiefgaragan durchgeführt“. Aufgeteilt ist die Maßnahme in zwei Phasen: „In der ersten fanden Prüfungen der Fläche statt, in der nun zweiten Phase die Bauarbeiten, die auch Abdichtungsmaßnahmen einschließen“, so Stailt. Mit dabei seien neben der internen Fachabteilung und externen Sachverständigen auch beauftragte Fachfirmen.