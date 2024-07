Einzelhandel in der City Das verändert sich bei den Geschäften in der Godesberger Innenstadt

In der Bad Godesberger Innenstadt ist vieles in Bewegung. Einige (noch) leerstehende Ladenlokale gibt es in der Fußgängerzone zwar nach wie vor, allerdings stehen auch einige Neu- beziehungsweise Wiedereröffnungen an. Beim ehemaligen Gutenberg-Gebäude läuft die Sanierung auf Hochtouren und die Arbeiten am Altstadtcenter neigen sich dem Ende zu.