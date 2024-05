Unscheinbar am Bad Godesberger Straßenrand Das verbirgt sich hinter den grünen Säulen

Bad Godesberg/Bonn · Sie sind fast zwei Meter hoch, und trotzdem recht unscheinbar. Passanten können sich nicht erklären, was es mit den grünen Säulen in Bad Godesberg und woanders in Bonn auf sich hat. Wer die Antwort weiß und wo die passenden Schlüssel hängen.

14.05.2024 , 12:00 Uhr

Diese Säule ragt im Bad Godesberger Villenviertel in die Höhe. Foto: Richard Bongartz

Von Carla Moreno