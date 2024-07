50 Veranstaltungen an drei Tagen Dem ersten Bad Godesberger KulturFestival sollen viele weitere folgen

Es war das Erste seiner Art in Bad Godesberg, das erste „KulturFestival“ im Stadtbezirk. Drei Tage lang war der Stadtbezirk fest in künstlerischer Hand. Rund 50 Veranstaltungen an knapp 20 Plätzen, unter freiem Himmel und Indoor, Schauspiel oder Musik, Kunst oder Literatur: Es war für jeden etwas dabei. „Es war ein voller Erfolg, vor allem auf der emotionalen Ebene“, sagt Mit-Organisatorin Anna Baumgart. Kein Wunder also, dass der Erstauflage viele weitere folgen sollen, nach Möglichkeit im Juni, immer von Freitag bis Sonntag.