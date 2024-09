Monster wird 25 Jahre alt Der Grüffelo-Erfinder kommt nach Bad Godesberg

Diesem klobigen Kerl mit den aus dem Maul ragenden Hauern begegnen Eltern nun schon in zweiter Generation Tag für Tag in ihren Kinderzimmern. Wo die lieben Kleinen über kräftig bunt gemalten Bilderbüchern hocken, die dieses Ungeheuer „mit knotigen Knien, einer grässlichen Tatze und vorn im Gesicht einer giftigen Warze“ durch den Wald begleiten. Grüffelo heißt nun schon im 25. Jahr dieses in 60 Sprachen publizierte Monster. Und die ab Vierjährigen können seine gereimte Drohung „Mein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus!“ multilingual im Schlaf hersagen. Um dann in schallendes Gelächter auszubrechen. Denn das intelligente Bilderbuchmäuschen wird den nicht ganz so hellen Kerl mit den schrecklichen Klauen wie auch die anderen fleischfressenden Tiernachbarn Mal ums Mal um den Finger wickeln.