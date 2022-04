Polizei sucht nach Tätern und Zeugen : Diebe stehlen wertvolle Gegenstände aus Kirche in Bad Godesberg

Am 20. März haben Unbekannte wertvolle Gegenstände aus der Kirche Sankt Marien in Bad Godesberg gestohlen. (Archivfoto) Foto: Ronald Friese

Bad Godesberg Aus einer Kirche in Bad Godesberg sind wertvolle Messutensilien gestohlen worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise. Dabei suchen die Ermittler auch nach einer möglichen Zeugin.

Nach Auswertung von Videoaufnahmen kommen laut Polizei ein Mann von kräftiger Statur, sowie zwei Frauen, die jeweils große Taschen mitführten, für den Diebstahl am 20. März in Betracht. Eine mögliche Zeugin betrat am Tag der Tat die Kirche Sankt Marien in der Burgstraße gegen 13.50 Uhr. Beim Verlassen der Kirche könnte sie den Tätern begegnet sein, so die Polizei.