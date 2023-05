Bürgerbeteiligung in Bad Godesberg Über Bäume und Pavillons am Theaterplatz wird weiter diskutiert

Das Wort Vision kam beim Rundgang durch die Bad Godesberger Innenstadt besonders oft vor. Knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Freitagnachmittag mit Nils-Simon Schütt vom Stadtplanungsamt unterwegs. Er stellte an neun Punkten das vor, was zwei Planungsbüros als Wettbewerbssieger für die Zukunft der Innenstadt vorschlagen. Ziel ist ein Masterplan, der jedoch weniger Vorgaben macht, als der Name Plan vermuten lässt. „Es ist eine Vision, kein konkreter Plan, der morgen umgesetzt werden kann“, sagte Schütt.