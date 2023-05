Fahrradstraße in Bad Godesberg Möglicher Wegfall vieler Parkplätze sorgt für Unmut

Herzenssprechstunde

2015 gründete Ebba Hagenberg-Miliu das Konzept Herzenssprechstunde mit dem Generationennetzwerk Bad Godesberg, dem alle Begegnungsstätten und Quartiersmanagements sowie das Haus der Familie in Godesberg angehören. Das Ziel: Die Bürger sollen Gelegenheit haben, auf Augenhöhe mit Entscheidungsträgern und Fachleuten über Themen in ihrem Wohnumfeld und Stadtteil zu sprechen. Es ist keine Beschwerde-Plattform, sondern soll Lösungsansätze für Probleme finden.

Diese Veranstaltungen finden übers Jahr verteilt immer donnerstags ab 17 Uhr in verschiedenen Stadtteilen statt. Nach dem Bad Godesberger Norden ist als nächstes Pennenfeld dran: Der Termin ist 15. Juni, den Ort gibt das dortige Quartiersmanagement noch bekannt. Am 21. September geht es in der Begegnungsstätte in der Utastraße 1 um Mehlem und Lannesdorf und am 26. Oktober im Gemeindezentrum der Immanuelkirche, Tulpenbaumweg 2, um Heiderhof und Muffendorf. Kontakt zum Netzwerk telefonisch unter 0228 - 93 39 96 54 oder per Mail an bg.generationennetzwerk@t-online.de. kpo