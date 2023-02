Ausstellung in der Volkshochschule Bad Godesberg : Diskussionen und Austausch sollen die Innenstadt weiterbringen

Sauberkeit in Bad Godesberg : Bonnorange reinigt häufiger in der Innenstadt Nicht zum ersten Mal steht das Thema Sauberkeit in Bad Godesberg auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung. Die Stadt gibt in der Sitzung am 8. Februar auch einen Sachstand zu den Sanierungsplänen der Stadthalle.