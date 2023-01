Unfall auf der Oskar-Romero-Straße : Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bad Godesberg

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bad Godesberg

Am Freitagabend sind auf der Oskar-Romero-Straße, Ecke Ollenhauer Straße, zwei Pkw frontal aufeinander geprallt. Es gab Veletzte. Foto: Petra Reuter

Bas Godesberg In Bad Godesberg sind am Freitagabend zwei Pkw frontal ineinander gefahren. Zwei Insassen wurden leicht verletzt, eine Beifahrerin schwerer. Der Unfallverursacher musste sich einem Drogentest unterziehen.

Kurz nach 18 Uhr am Freitagabend kam es in Bad Godesberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Mercedes und ein Audi sind frontal auf der Oskar-Romero-Allee/Ollenhauer Straße zusammengestoßen. Der 55-jährige Fahrer des Mercedes ist aus bisher unbekannten Gründen aus Richtung Bad Godesberg links von seiner Fahrbahn abgekommen, wie Einsatzleiter Markus Krüger mitteilte. Dabei ist der Mercedes ungebremst und frontal in den entgegenkommenden Audi gefahren.