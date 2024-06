Einsatz in Bad Godesberg Dritter Brand innerhalb einer Woche in ehemaligem Schulgebäude

Am Donnerstagabend gegen 18.48 Uhr ist die Feuerwehr erneut zu einem Brand in einem leer stehenden ehemaligen Schulgebäude in der Friesdorfer Straße gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, war es der dritte Einsatz innerhalb einer Woche in dem Gebäude. Passanten meldeten zuvor einen Dachstuhlbrand.