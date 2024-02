Drittes Quartiersmanagement für Bad Godesberg Mehr Zusammenhalt unter der Godesburg

In Bad Godesberg unterhält die Stadt Bonn bereits zwei systematische Quartiersmanagements: in Pennenfeld und Lannesdorf/Mehlem. Geboten werden dabei Gespräche, Kurse, Mitmachaktionen und vieles mehr. Wer sich für Nachhaltigkeit interessiert, ist bei Repair-Cafés, der Freebox oder Foodsharing-Abendbrot richtig. Andere mögen das Gärtnern oder singen in Gemeinschaft.