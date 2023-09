Besondere Auszeichnung Godesbergerin legt 40.000 Kilometer im Kanu zurück

Woher man all die Informationen über die befahrenen Gewässer und die genauen Kilometerzahlen bekommt, erklärte Grebert: „Jede Strecke wird vor der Abfahrt mit Datum, Uhrzeit, Einstiegsstelle und Ausstiegsstelle genau dokumentiert.“ Früher nutzte man dazu Kartenmaterial in möglichst günstigem Maßstab, heute finden Paddler viele Informationen in GPS-Systemen. Dieses Verfahren wendet man nicht etwa an, weil alle Kanufahrer von buchhalterischer Genauigkeit besessen wären. Diese Dokumentation eine Sicherheitsvorschrift. „Es kann auch einmal jemand in Not geraten“, so Grebert. In diesem Fall müssen die Rettungskräfte schnell und möglichst genau wissen, wo sie suchen müssen.