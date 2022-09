Polizei Bonn mit Facebook-Fahndung : Wer hat zwei Monate nach der Trauung in Bad Godesberg seinen Ehering verloren?

Bad Godesberg Eine Frau hat in Bad Godesberg einen goldenen Ehering gefunden. Im Ring ist das Datum der Trauung am 6. August 2022, der Name der Gattin und „Ich liebe dich eingraviert“. Die Polizei sucht via Facebook nach der Besitzerin oder dem Besitzer.



Mit einer besonderen Internet-Fahndung via Facebook sucht die Bonner Polizei seit dem Nachmittag nach der Besitzerin oder Besitzer eines Ehe-Rings. Eine Frau habe das Schmuckstück am Freitag in Bad Godesberg gefunden und der Polizei übergeben.

Erst am 6. August geheiratet

Das Besondere: In dem Ring ist das Datum der Trauung eingraviert. Diese war am 6. August 2022. Fast zwei Monate nach der Eheschließung ist der Ring nun schon verloren – derzeit aber in sicherer Obhut der Beamtinnen und Beamten der Bad Godesberger Wache. „Oje, schlechte Stimmung herrscht derzeit vermutlich bei einem frisch vermählten Ehepartner, der bereits rund zwei Monate nach seiner Trauung seinen Ehering verloren hat“, so die Polizei auf ihrer Facebook-Seite.

