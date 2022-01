Kurz vor Beginn der Videoüberwachung : Einbrecher steigen in Godesberger Trinkpavillon ein

Bad Godesberg Eigentlich wollte die Stadt Bonn schon im Dezember vier Videokameras am Trinkpavillon installieren – zum Schutz vor Vandalismus. Jetzt suchten Einbrecher die Räume des Vereins Bürger.Bad.Godesberg heim und rissen sogar einen Tresor aus dem Schrank.

Dass sie regelmäßig den Müll anderer Leute vor „ihrer“ Tür wegräumen müssen, sind Klaus Vater und Joachim Schäfer schon gewohnt. Selbst mit Schmierereien am Trinkpavillon im Kurpark hatten es die beiden Vorstandsmitglieder des Vereins Bürger.Bad.Godesberg schon zu tun. Jetzt ist eine neue Episode im Buch der traurigen Geschichten geschrieben worden. Zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, sind Einbrecher in die Vereinsräume eingestiegen, wie die Polizei am Freitag auf Anfrage bestätigte.

Auch die Portokasse ist seit dem Einbruch weg

„Ich habe wie so oft gestern gegen 17 Uhr mal kurz in den Pavillon geschaut: Vordertür war aufgehebelt, im Versorgungsteil des Pavillons hinter dem Saal waren die Türen der Schränke aufgerissen, ein Schrank, der Spielutensilien des Schachclubs enthält, aufgestemmt, unser Schlüsselkasten fast aus der Wand gerissen, unser Tresor mit einigen hundert Euro war ebenfalls rausgerissen und entwendet“, schrieb Klaus Vater an den GA. Auch die Portokasse hätten die Einbrecher mitgehen lassen, so Vater.