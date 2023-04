Geschäft in Bad Godesberg Zeuge bringt Bonner Polizei auf Spur von Einbrechern

Vier Männer sind am frühen Freitagmorgen in ein Mobilfunkgeschäft auf der Koblenzer Straße in Bad Godesberg eingebrochen. Nach Angabe der Polizei schlugen die vier Männer die Eingangstür gegen 3.10 Uhr ein, stahlen zahlreiche Handys und flüchteten in einem dunklen Auto.