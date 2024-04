Foto-Fahndung in Bad Godesberg Unbekannter Einbrecher stahl Getränke und Geld aus Restaurant

Ein bislang unbekannter Mann soll am 20. August 2023 in ein Restaurant in Bad Godesberg eingebrochen sein. Nun fahndet die Polizei Bonn auf richterlichen Beschluss nach dem Tatverdächtigen. Den Videoaufzeichnungen nach habe der Unbekannte Bargeld und mehrere Getränke aus dem Lokal entwendet, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag.