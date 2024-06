Stadtpark in Bad Godesberg Festivalreihe „Musik unter der Zeder“ startet im Juli

Die Konzertreihe „Musik unter der Zeder“ haben die Mitglieder vom Verein KuKuG zum ersten Mal vor fünf Jahren organisiert. „Wir konnten während der Coronazeit keine Veranstaltung drinnen machen, also sind wir rausgegangen“, erzählt Köhne-Kayser. Die Idee nahmen die Besucher so gut an, dass der Verein an dem neuen Konzept festhielt. „Wir möchten den Bereich im Stadtpark mit Leben füllen. Dadurch, dass die Stadthalle geschlossen ist, ist da nicht viel los “, sagt Köhne-Kayser. Gleichzeitig will KuKuG mit der Konzertreihe auch lokale Bands und Musiker finanziell unterstützen und mehr Sichtbarkeit bieten. Nicht zuletzt deshalb, bitten die Veranstalter Zaungäste und Parkbesucher, sich in diesem Jahr ein Ticket zu kaufen und auf das Konzertgelände zu gehen.