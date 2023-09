In der St. Marien-Kirche So feiern die Bad Godesberger Erntedank

Bezirksbürgermeister Michael Wenzel übergab am Sonntag die traditionelle Votivkerze für den heiligen Sankt Michael, Schutzpatron von Bad Godesberg, in der St. Marien-Kirche. Die Messe hielt der Bad Godesberger Pfarrer Gianluca Carlin. Die Organisatorinnen Birgit Schneider, Veronika Pönisch und Petra Donisch, Vertreterinnen der Kitas Sankt Marien, Sankt Servatius und Sankt Michael im Burgviertel, hatten die Familienmesse im Rahmen des Gemeindefests so gestaltet, dass Kinder aller Altersklassen mitmachen konnten.