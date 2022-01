Überblick über Arbeiten : Hotel-Neueröffnung in Bad Godesberg verzögert sich

Schreibtischsessel für die Zimmer sind noch eingepackt in der Lounge Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Zwei weitere Hotels sollen in diesem Jahr in Bad Godesberg eröffnen. Das tinyTwice-Hotel direkt am Kurpark und das Nyce-Hotel in Friesdorf. Weil Handwerker fehlen, kommt es zu Verzögerungen. Ein Zwischenstand.