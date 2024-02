Sexueller Missbrauch in Bad Godesberg Erzbistum schweigt zu möglichen Hinweisen im Fall Pfarrer V.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer V. aus Bad Godesberg haben die Gläubigen nachhaltig schockiert. Am Wochenende 25./26. November hatte das Erzbistum mit einem in den Kirchen verlesenen Proklamandum und einer Pressemitteilung nach weiteren Betroffenen gesucht. Weiterhin aber ist – zumindest für die Öffentlichkeit – unklar, welche Kreise der mutmaßliche Missbrauchsfall gezogen hat oder noch ziehen wird. Der 1992 verstorbene Priester, der in Bad Godesberg tätig war und bis zu seinem Tod dort wohnte, soll sich jahrelang an Minderjährigen vergangen haben.