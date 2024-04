Bahnhof Bad Godesberg Darum soll ein Fahrradparkhaus die geplante Radstation ersetzen

■ Öffentliche Toilette: Eine öffentliche Toilette sucht man seit Jahren in der näheren (und weiteren) Umgebung des Bahnhofs vergeblich. Diese Lücke möchte die Stadt nun schließen. In das Fahrradparkhaus soll ein WC-Center mit Damen- und Herren-Toiletten, ein Wickelraum sowie ein barrierefreies WC integriert werden, erläutert Hoffmann. Bei Letzterem orientiere sich die Stadt in Abstimmung mit der Behindertengemeinschaft am Konzept „Toilette für alle“. Darin fänden „Menschen mit schweren Behinderungen alles, was sie für ihre persönliche Hygiene benötigen“. Diese solle die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen „am öffentlichen Leben fördern und sicherstellen, dass sie gleichberechtigten Zugang zu grundlegenden Einrichtungen haben“, sagt der Vize-Stadtsprecher. Die „Toilette für alle“ in Bad Godesberg wird die erste dieser Art in Bonn sein. „Mit der Umsetzung dieses Projektes wird auch ein bedeutender Meilenstein für Menschen mit schweren Behinderungen in unserer Stadt gesetzt werden“, so die Verwaltung.