Feuerwehreinsatz Wohnmobil in Bad Godesberg geht in Flammen auf

Am späten Montagabend ist ein Wohnmobil in der Südstraße in Bad Godesberg vollständig ausgebrannt. Nach aktuellen GA-Informationen wurde die Feuerwehr gegen 21 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der rund zehn Einsatzkräfte stand das Wohnmobil in Vollbrand. Es gibt keine Verletzten. Die Feuerwehr hat den Brand nach über einer Stunde gegen 22.15 vollständig bekämpfen können. Zudem sei eine augenscheinlich intakte Gasflasche aus dem Wohnmobil entfernt und eine mögliche Explosion verhindert werden können. Die Süstraße war während des Einsatzes gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.