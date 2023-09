„Mädels und Boys Flohmarkt“ in Bad Godesberg Getrennt verkauft, gemeinsam geshoppt

Von der Idee bis zur Umsetzung hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, berichtet von Petersdorff. Jetzt aber steht alles. 25 bis 30 Anbieter haben sich schon angesagt, weitere Tische sind über die Webseite bad-godesberg.info buchbar. Wer mitmachen möchte, zahlt 20 bis 30 Euro. An den Ständen gibt es alles, was das Second-Hand-Herz begehrt: von Designerklamotten über Vintage-Schätze, Schuhe und Schmuck bis hin zu Büchern oder Kosmetik. Dabei sollte man sich vom Titel nicht beeindrucken lassen. Denn, so von Petersdorff, nicht nur in der Auswahl, auch alterstechnisch sind keine Grenzen gesetzt.