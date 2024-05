Unfall in Bad Godesberg Auto fährt rückwärts in Friesdorfer Sparkassen-Gebäude

Ein mehr als ungewöhnliches Bild bot sich am Samstagabend im Friesdorfer Ortskern. Im Fenster der ehemaligen Sparkassen-Filiale, am Frankengraben, in unmittelbarer Nähe des Klufterplatzes gelegen, stand ein schwarzer Mercedes – halb in den Ex-Geschäftsräumen, halb auf dem Vorplatz. Allerdings war das Auto nicht vorwärts in die Gebäudefront gefahren, sondern rückwärts.