Stadt geht gegen Bauten vor Eigentümer sollen plötzlich ihre Gartenlauben in Friesdorf abreißen

Friesdorf · Erwin Reitz hat in seinem Schrebergarten in Friesdorf eine Laube, in der er Hühner hält. Sie zieht nicht nur Leute aus der Umgebung an, sondern auch Schul- und Kitakinder. Nun will die Stadt, dass er und andere Gärtner ihre Lauben abreißen. Das stößt auf Widerstand.

09.04.2024 , 12:42 Uhr

Peter Jung soll den gesamten bebauten Bereich abreißen. Foto: Alfred Schmelzeisen

Von Gabriele Immenkeppel