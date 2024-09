Fronhofer Galeria wird 20 Umsonst Party mit den Räubern und Druckluft in Bad Godesberg

„So kam uns die Idee, eine Party zu veranstalten, die Bad Godesberg in den Mittelpunkt rückt.“ So hoffe man auch auf viele Gäste aus dem Umland. Man wolle Menschen nach Bad Godesberg bringen und zeigen, wie schön es eigentlich sei. „Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Innenstadt publik zu machen und unser Haus in den Fokus zu rücken“, sagt der Center Manager, der betont, dass die Stadt das Projekt sehr unterstützt habe. Umsatz zu generieren, sei nicht das Ziel. Daher will er auch nicht verraten, was die Feier gekostet hat.