Wohnungen und Büros geplant? : Früheres Autohaus Dresen an der B9 ist verkauft

Mit diesem sommerlichen Luftbild wirbt der Projektentwickler für die Fläche an der Ecke B9/Am Erdbeerfeld. Foto: Osmab

Rüngsdorf Der Rösrather Projektentwickler Osmab hat die Fläche des früheren Autohauses Dresen an der B9 in Bad Godesberg gekauft. Was passiert nun mit dem Gelände?