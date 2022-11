Brand in Pennenfeld : Personen waren in der Wohnung eingeschlossen

Personen waren in der Wohnung eingeschlossen

Brand in Pennenfeld

Pennenfeld Fünf Menschen erleiden Rauchvergiftungen bei einem Wohnungsbrand in der Maidenheadstraße im Stadtteil Pennenfeld. Warum das Feuer in der Nacht zu Donnerstag ausbrach, ist noch unklar.

In der Nacht zu Donnerstag hat gegen 2 Uhr eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Maidenheadstraße im Stadtteil Pennenfeld gebrannt. Nach einem Bericht der Feuerwehr waren die Bewohner zu diesem Zeitpunkt vom Rauch eingeschlossen.

Das Feuer soll sich anschließend stark ausgedehnt haben und drohte über den Balkon und die Fassade auf das Dachgeschoss überzugehen, so die Feuerwehr. Mit mehreren Trupps brachten die Wehrkräfte die eingeschlossenen Personen in Sicherheit. Fünf Personen erlitten Rauchvergiftungen. Sie wurden in die umliegenden Bonner Krankenhäuser transportiert.