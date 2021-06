Straße gesperrt : Fünf Verletzte nach Unfall auf L158 in Bad Godesberg

Fünf Verletzte nach Unfall auf L158 in Bad Godesberg

Bad Godesberg Bei einem Unfall auf der L158 in Bad Godesberg wurden fünf Personen verletzt - zwei davon schwer. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Auto von der Fahrbahn ab. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Auf der L158 in Bad Godesberg hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto aus Wachtberg kommend in Richtung Bad Godesberg und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.