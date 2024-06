Bad Godesberg Geflüchtete und Obdachlose teilen sich Ex-Kindergarten als Unterkunft

In der Nachbarschaft am Heiderhofer Pappelweg ist es noch kaum jemandem aufgefallen: Doch im ehemaligen Heilpädagogischen Kindergarten der Stadt am Routenende der Buslinien 611 und 613 sind wieder Menschen eingezogen. „Das Gebäude wird seit dem 15. April zur Unterbringung von Geflüchteten und wohnungslosen Menschen genutzt“, bestätigt das Presseamt der Stadt Bonn auf GA-Anfrage. „Aktuell leben dort 22 Menschen“, fährt die Verwaltung fort. „Hiervon haben elf Menschen in Bonn ihre Wohnung verloren. Die anderen elf haben einen Fluchthintergrund.“