Toilette am Godesberger Bahnhof : Geld für ein WC soll in den Haushaltsplan

Die öffentliche Toilette soll an die geplante Radstation angrenzen, die in der früheren Klangstation eröffnen soll. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Seit Jahren warten Reisende und Passanten auf eine öffentliche Toilette am Godesberger Bahnhof. Die Grünen möchten nun 350 000 Euro in den Doppelhaushalt einstellen lassen. Grundsätzlich teilen alle Fraktionen das Ansinnen - mit kleinen Differenzen.



Wie viele Male sich die Bezirksvertretung Bad Godesberg schon mit dem Thema „Toiletten am Bahnhof“ beschäftigt hat, weiß so ganz genau wahrscheinlich nur noch das städtische Informationssystem Allris. Vor gut fünf Jahren war bei Reisenden, Passanten und Politikern neue Hoffnung aufgekeimt. Die Idee einer Radstation direkt am Bahnhof schien auch eine WC-Anlage realistischer werden zu lassen.

Doch wie letztmals im vergangenen Oktober berichtet, lässt beides auf sich warten. Zumindest das Finanzielle wollte die Grünen-Bezirksfraktion vor Weihnachten mit einem Antrag absichern. „Die Verwaltung wird gebeten, für den kommenden Doppelhaushalt 2021/2022 Finanzmittel für die Errichtung einer öffentlichen Toilette am Bahnhof Bad Godesberg in Höhe von bis zu 350 000 Euro einzustellen“, heißt es dort. Denn da es für die Errichtung selbiger in der geplanten Radstation keine Fördermittel gebe, müssten diese Mittel aus dem städtischen Haushalt aufgebracht werden.

2018 hatte die Stadt eine Machbarkeitsstudie für öffentliche WC-Anlagen vorgestellt

Die Summe ergibt sich für die Grünen aus einer Machbarkeitsstudie für öffentliche WC-Anlagen, die die Verwaltung 2018 vorgelegt hatte. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie komme öffentlichen Toiletten eine wichtige Funktion für die gesundheitliche Vorsorge zu, meinen die Grünen. Letztlich aber trügen sie auch dazu bei, die Aufenthaltsqualität des Ria-Maternus-Platzes zu erhöhen und das dortige Verweilen zu fördern.

Die Stadt hat als Standort eine Fläche vorgesehen, die neben dem Eingang der vorgesehenen Radstation liegt. Letztere wiederum soll in den Räumen des früheren Musikzentrums „Klangstation“ unterkommen. In ihrer Stellungnahme teilte die Verwaltung jetzt mit, dass im Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2021/2022 jeweils eine Million Euro für den Neubau und die Sanierung von öffentlichen Toiletten in Bonn eingeplant seien. „Die Vorlage eines Konzepts bezüglich der Priorisierung von Maßnahmen soll im 1. Halbjahr 2021 vorgelegt werden“, kündigte die Stadt an.

„Grundsätzlich sehen wir die Stellungnahme positiv“, sagte Nicole Unterseh (Grüne). Man gehe davon aus, dass das Geld für die „besonders dringliche Toilettenanlage“ am Godesberger Bahnhof zur Verfügung stehen werde. Sie wünsche sich, dass das gesamtstädtische Konzept „rasch vorgelegt und umgesetzt werde“, so die Grüne. Dass eine Toilettenanlage städtisch finanziert werden solle, sei ja schon seit 2019 in Bezirksvertretung und Rat beschlossene Sache, meinte Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU).

„Den Antrag der Grünen, der dies jetzt nochmal unterstreicht, unterstützen wir natürlich und werden darauf achten, ob die Grünen diese 350 000 Euro für Bad Godesberg dann auch tatsächlich im neuen städtischen Haushalt unterbringen“, so Jansen. Es liege im gemeinsamen Bad Godesberger Interesse, den jahrelangen Kampf für eine öffentliche Toilette am Bahnhof jetzt erfolgreich zum Abschluss zu bringen. „Öffentliche Toiletten taugen zwar nicht gerade als das Aushängeschild einer Stadt, aber wenn sie fehlen, ist das ein Problem“, erklärte Uli Barth (SPD). In Bad Godesberg seien öffentliche Toiletten echte Mangelware. Weshalb man die Initiative unterstütze, zumindest am Bahnhof dieses Problem zu beheben – „wenn auch die Toilette dort nur der Anfang sein kann“, so Barth.

BBB befürchtet, dass die Toilette nicht vor 2022 kommt

Man freue sich, wenn das Thema jetzt endlich auf die Spur komme, betonte Ralf-Jochen Ehresmann (Die Linke). Wenngleich er sich schon etwas über die Kosten wundere. „Es ist wichtig, aber nicht die drängendste Maßnahme für den Stadtbezirk“, so Ehresmann. Nützliche Einrichtungen für die Bürger im Godesberger Zentrum seien immer zu begrüßen und Toiletten gehörten dazu, findet Wolfgang Truckenbrodt (AfD). Wobei der zunehmende Verfall städtischer Immobilien und die „beklagenswerte Sicherheitslage“ befürchten ließen, dass die Stadt öffentliche Toiletten nicht werde unterhalten können.

Marcel Schmitt (BBB), der das Thema Toilette und Radstation diverse Male auf die Tagesordnung der Bezirksvertretung gebracht hatte, hielt die Stellungnahme der Stadt für mehr als dürftig. Und er glaubt weiter an eine „Verschleppung“ des Gesamtprojekts. Auch, weil der Haushalt nicht vor Sommer beraten werde, „werden wir vermutlich auch dieses Jahr auf die Radstation und die Toilette verzichten müssen“, so Schmitt.

FDP fordert private Betreiber